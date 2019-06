34-åring tiltalt for drap på polakk på Bjørndal i Oslo

innenriks

Den polske 31-åringen ble funnet skutt og kritisk skadd i et garasjeanlegg på Bjørndal i Oslo 12. mars i fjor og dør dagen etter på sykehus. Politiet har sikret en overvåkingsvideo fra garasjeanlegget, og denne er et sentralt bevis i saken.

Mannen forsvares av advokat Trygve Staff. Han sier til TV 2 at hans klient har forklart at han skulle bruke maskinpistolen som slagvåpen.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Det var et vådeskudd som gikk av, noe vi mener fremgår tydelig av videoen fra stedet, sier han.

Politiet legger ifølge TV 2 til grunn at den drapstiltalte 34-åringen ved 6-tiden om morgenen ankom Bjørndal i en bil. Han kjørte seg deretter fast i snøen. Offeret, som var på vei til jobb, kom til og forsøkte en kort stund å hjelpe til med å få kjøretøyet løs.

Etter hvert oppsto krangling mellom tiltalte og avdøde. 34-åringen hadde, ifølge tiltalen, flere maskinpistoler i Audien han kjørte. Tiltalte hadde også med seg kokain, MDMA og rivotril i bilen, mener politiet. 34-åringen har overfor politiet forklart at det oppsto et basketak som gjorde at våpenet ble avfyrt.

Staff sier at tiltalte tar saken «meget tungt og anser dette som en skrekkelig ulykke».

Drapssaken er sendt til Oslo tingrett for beramming.

