Fem anmeldelser etter knivstikking i Oslo - russer siktet for drapsforsøk

Til VG opplyser Anne Alræk Solem, leder ved seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo politidistrikt, at de fem har status som fornærmede.

– I tillegg har vi tatt vitneavhør av 20 personer, sier Solem.

Russeren, som er i 30-årene, er siktet for drapsforsøk på en filippinsk mann. 37-årige Lehnon Dominguez forteller til NRK at han var på vei til jobb da han ble angrepet av den for ham fremmede mannen.

– Satte seg over meg

– Han kom bare mot meg og hoppet på meg så jeg falt i bakken. Så satte han seg over meg og holdt kniven mot meg. Jeg prøvde å holde hånden hans og kniven unna, men han var sterk og stakk meg i ryggen, forteller Dominguez.

Han ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. En lunge ble punktert, men han er utenfor livsfare.

Så langt er ikke den siktede avhørt. Politiets påtaleadvokat har bedt om at han framstilles for varetektsfengsling torsdag, skriver VG.

Tror ikke det er terror

Meldingen om knivstikkingen, som skjedde ved Ankerbrua over Akerselva, kom tirsdag morgen. Politiet brukte elektrosjokkvåpen og avfyrte varselskudd under pågripelsen, som skjedde klokka 8.10.

– Han er godt kjent av politiet, sa Anne Alræk Solem om den siktede på en pressekonferanse tirsdag.

Flere vitner har fortalt til VG at mannen gjentatte ganger ropte «Allahu akbar» under hendelsen. Politiet kjenner også til dette.

– Vi har per nå ikke opplysninger som karakteriserer dette som en terrorrelatert hendelse, sa Solem.

