Full stans for i ferge i Nordland – redningsskøyte på vei

innenriks

Det har oppstått røykutvikling i tilknytning til reservemotoren grunnet varmgang, men Hovedredningssentralen for Nord-Norge presisererat det ikke dreier seg om brann, men varmeutvikling i motorrommet, ifølge NRK.

Det er dermed full stans for fergen.

– Det vi gjør nå, er at vi har to redningsskøyter på vei ut for å slepe båten. I tillegg har vi ei røykdykkergruppe som drar ut med helikopter, sier redningsleder Frode Iversen.

I tillegg til de 155 passasjerene er det et mannskap på 13 om bord på fergen Landegode.

– De har gått en stund på hjelpemotor, men denne er det nå også full stans på, sier Iversen.

Brannmannskaper er også klare til å rykke ut dersom situasjonen skulle utvikle seg.

