Advokater: Seierstad kan bli saksøkt for «To søstre»

– Alle mennesker har rett til å beholde sin private korrespondanse og private notater for seg selv, sier advokat Per Danielsen til Klassekampen.

I 2016 ga Åsne Seierstad ut boken «To søstre». Den handler om to søstre fra Bærum som i 2013 reiste til Syria for å slutte seg til IS. Boken er basert på dokumenter Seierstad fikk fra familien. Seierstad har innrømmet at hun ikke innhentet samtykke til publisering fra de to søstrene.

Advokat Per Danielsen er kritisk til fremgangsmåten.

– Her har hun helt klart gått over streken etisk og antakelig rettslig, sier han og understreker samtidig at han ikke har lest boken.

Også advokat Carl Bore, som har ført en rekke profilerte injuriesaker for retten, mener deler av materialet som er publisert i «To søstre», er beskyttet av lovens bestemmelser om privatlivets fred.

– Det er vanskelig å se at det er nødvendig å offentliggjøre så omfattende detaljer i disse unge kvinnenes tidligere liv, som barneskolestiler, private notater og lignende, sier han.

Seierstad henviser til forlaget når det gjelder beskyldningene om at hun har gått over streken:

– Vi er meget fornøyde med utgivelsen, og vi er ikke i tvil om at den er i overensstemmelse med norsk rett, sier sjefredaktør Tuva Ørbeck Sørheim i Kagge forlag.

