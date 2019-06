Frykt for smittefarlig vann etter flere alvorlige sykdomstilfeller i Askøy

innenriks

«På grunn av mistanke om smitte via næringsmiddelkjeden, der vannet kan være en av mulighetene til smitte, iverksettes kokevarsel», skriver Askøy kommune ifølge BT i en tekstmelding til innbyggerne torsdag kveld.

Kommunen opplyser i en pressemelding at 50 personer har vært på legevakten, og at sju personer har blitt sendt til Haukeland universitetssjukehus for nærmere undersøkelser.

Kommunen oppfordrer til å koke vannet.

Symptomene er magesmerter, diaré og feber, skriver kommunen i pressemeldingen.

– Vi har satt krisestab på Rådhuset. Varselet gjelder for hele den søndre delen av kommunen, og vi ber innbyggerne rette seg etter dette, sier Jørgen Skogedal på Askøy kommunes vakttelefon til BT.

(©NTB)