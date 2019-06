Hurtigruten klager inn Nordkapp-enerett til ESA

innenriks

– Dagens situasjon på Nordkapp der en privat aktør får sette opp bom, kontrollere tilgangen og drive monopol på en av Norges største naturattraksjoner, er ikke bare hinsides all fornuft, det er også ulovlig. Dette er et brudd på EUs regler om fri konkurranse, sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten til NTB.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først.

Hurtigruten klager nå inn både Nordkapp kommune og Finnmarkseiendommen (FeFo) til EFTAs overvåkingsorgan ESA, som passer på at Norge og de andre EFTA-landene Island og Liechtenstein følger EØS-avtalen.

Populært turistmål

I dag leier hotellgiganten Rica Eiendom Norkappplatået. Der driver de Nordkapphallen, som igjen leies ut til Scandic. Prisen for én voksenbillett for å besøke platået ligger i dag på 285 kroner, og over 250.000 personer besøker platået hvert år.

Rica Eiendom, som administrerer festeavtalen på vegne av Rica og Scandic, sier at de ikke har avdekket at det er i strid med konkurransereglene i EU å inngå en festeavtale.

– Vi har gitt kommunen innspill og jobbet godt med dem. Vi er i en prosess på oppløpssiden og vil ikke kommentere dette i full bredde før saken er politisk behandlet. Vi ønsker ikke å gi kommentarer på nåværende tidspunkt, sier administrerende direktør Gisle Evensen i Rica Eiendom til DN.

– Alltid vært slik

Ordfører Kristina Hansen i Nordkapp kommune tar Hurtigrutens klage til etterretning, og peker på at den nåværende ordningen har vart i mange år.

– Det konseptet som er på Nordkapp-platået med kun en aktør, har vært slik i alle år. Konseptet har alltid vært slik. Om det strider mot konkurransereglene, har det i så fall gjort det lenge, sier Hansen.

Hurtigruten mener at Nordkapp kommune bidrar til en ytterligere privatisering av den populære turistattraksjonen, og mener at de heller bør åpne opp for konkurranse.

– Å slippe til flere aktører skaper bedre tilbud, mer aktivitet og ikke minst flere lokale arbeidsplasser. For oss er det helt uforståelig at ikke kommunen ønsker å gripe muligheten den har nå til å ta kontroll over utviklingen av Nordkapp, sier Bjørnflaten.

(©NTB)