Passasjerfall for Norwegian

innenriks

Det tilsvarer om lag 59.000 færre passasjerer.

Norwegian har satt 18 Boeing 737 MAX-fly på bakken som følge av to flyulykker med fly av denne typen. Det har påvirket passasjertallene, ifølge Norwegian-sjef Bjørn Kjos.

Norwegian fløy dessuten med tommere fly. Fyllingsgraden falt 0,4 prosentpoeng til 86,1 prosent.

Flyselskapet gjennomførte 99,3 prosent av de planlagte flygningene i mai. Punktligheten var på 81 prosent, opp 3,7 prosentpoeng.

12. mars besluttet Norwegian alle sine 737 MAX-fly på bakken. Det skjedde etter at et Ethiopian Airlines-fly av samme modell to dager tidligere styrtet kort tid etter avgang. Alle 157 om bord omkom. I oktober 2018 mistet 189 mennesker livet da et 737 MAX 8-fly fra Lion Air styrtet i Indonesia.

Først mot slutten av august vil Boeing 737 MAX-flyene være på vingene igjen, varslet Norwegian i april.

