Russer som er siktet for drapsforsøk, erkjenner ikke straffskyld

innenriks

Han sier at han ikke husker hva som skjedde, opplyser mannens forsvarer, advokat Per Bjørnar Hegelstad, til VG.

– Spørsmålet om tilregnelighet er sentralt, sier Hegelstad.

Siden mannen har samtykket til varetektsfengsling, vil det bli avgjort i en såkalt kontorforretning, altså uten at partene møter i retten.

Den siktede blir ivaretatt av helsepersonell, og det har ennå ikke vær mulig å gjennomføre avhør på grunn av helsetilstanden hans.

–Vi ønsker å få avhørt han så fort som mulig, men det er per nå ikke avtalt noe tidspunkt, sier Anne Alræk Solem, leder av seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo politidistrikt, til NTB.

Mannen, en russisk statsborger i 30-årene, er siktet for drapsforsøk etter at en filippinsk mann ble knivstukket tirsdag. Hendelsen skjedde i morgentimene på Grünerløkka i Oslo. Politiet brukte elektrosjokkvåpen og avfyrte varselskudd under pågripelsen.

Offeret ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. Han fikk en punktert lunge, men han er utenfor livsfare.

I tillegg har fem personer som følte seg truet, levert inn anmeldelser i forbindelse med knivstikkingen.

(©NTB)