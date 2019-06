Askøy jakter på smittekilde til omgangssyken

innenriks

Men først på tirsdag blir det klart om det er vannet fra bassenget i Øvre Kleppe i Askøy som er årsaken til at flere hundre Askøy-væringer har blitt syke de siste dagene.

Vannet sjekkes nå for bakterien Campolybacter, som kan gi mage- og tarminfeksjon, etter at Haukeland sykehus fredag konstaterte at bakterien var påvist i avføringen hos de aller fleste som var innlagt.

– Vi håper at vi har truffet på dette bassenget. Men det tar fire dager å få prøvene analysert, sier vann- og avløpssjef i Askøy, Anton Bøe, til NTB.

Innlekking

Han viser til at det er funnet høye konsentrasjoner av E.coli i bassenget. E.coli er ofte ikke farlig i seg selv, men er et symptom på at vannet kan være forurenset av noe annet.

– Teorien er at forurensingen har skjedd gjennom innlekking av vann i bassenget ovenfra. Dette vannet kan ha vært forurenset av tarmbakterier fra fugler eller pattedyr, sier Bøe.

Campolybacter er den bakterien som oftest gir magesjau hos voksne og barn.

Bassenget er nå stengt av, mens resten av vannforsyningen i kommunen er tilsatt ekstra klor. Men innbyggerne må fortsatt koke vannet, understreker Bøe.

Hundrevis syke

Over hele Askøy har innbyggere ligget til sengs med høy feber, oppkast og diaré de siste dagene. En barneskole i kommunen meldte fredag om 70 syke elever.

Siden torsdag ettermiddag har nærmere 50 personer blitt undersøkt ved Askøy legevakt, mens totalt 26 har vært lagt inn på Haukeland universitetssjukehus det siste døgnet. 10 av dem er barn i alderen 3 måneder til 10 år.

For de fleste er sykdommen imidlertid ikke farlig, sier konstituert seksjonsoverlege ved infeksjonsmedisinsk seksjon på Haukeland universitetssjukehus, Trond Bruun.

Lav terskel

– De vanligste symptomene er magesmerter, oppkast og diaré. I de aller fleste tilfeller er dette ikke farlig, og man trenger vanligvis ikke behandling. Viktigste tiltak er å få i seg nok drikke, sier Bruun.

De fleste pasientene var fredag utskrevet. Men Bruun understreker at sårbare grupper som små barn, eldre, kronikere og gravide bør ha lav terskel for å kontakte lege.

– Ikke minst må pasienter med dårlig allmenntilstand gjøre dette, sier han.

Onsdag døde en ett år gammel gutt, men det er ukjent om det var på grunn av Campolybacter-utbruddet. Ettåringen skulle obduseres tidlig fredag ettermiddag eller kveld, opplyser politiadvokat Cathrine Krohn i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Politiet gransker

Vest politidistrikt undersøker nå om Askøy kommune kan ha begått lovbrudd i forbindelse med mulig forurensning i drikkevannet, blant annet om rutiner er blitt fulgt som de skal.

Det er helt greit at kommunene blir gransket, mener Bøe.

– Politiet følger sine rutiner, og det er som det skal være. Vi har aldri hatt en sånn sak tidligere, konstaterer vann- og avløpssjefen.