Folk i Askøy må belage seg på vannkoking i lang tid

– Vi ønsker å tilby innbyggerne våre sikkert vann. Vi planlegger for et langvarig kokevarsel, derfor plasseres det nå ut flere vannvogner. Disse plasseres strategisk i områder som er lett å nå for innbyggerne, blant annet i nærhet av skoler, barnehager og boligfelt, opplyser kommunen på sine nettsider lørdag ettermiddag.

Vannvognene hentes fra Fjellvar og Bergen vann. Foreløpig er det plassert ut vannvogner ved Hetlevik, Follese og Strusshamn skole, i tillegg til ved Portmann i Marikoven. I tillegg jobber kommunen fortløpende med utplassering av flere.

Samtidig har Folkehelseinstituttet tilbudt støtte fra såkalte feltepidemiologer, noe fungerende smittevernlege i kommunen, Thomas Hetland, har takket ja til.

– Feltepidemiologene vil kartlegge og systematisere situasjonen blant annet gjennom intervjuer. Å få inn noen med nasjonal erfaring fra feltarbeid, kartlegging og systematisering av funn vil være veldig positivt for oss, sier Hetland.

Økt bemanning ved legevakten

Ved Askøy legevakt ble bemanningen doblet med sykepleier og lege på torsdag, og den økte bemanningen holdes gjennom pinsehelga slik at man kan gi best mulig hjelp og råd.

Askøy legevakt melder at de i tidsrommet fra klokken 16 fredag til lørdag morgen klokken 8 gjennomførte 24 legekonsultasjoner i forbindelse med sykdomsutbruddet. Tre personer ble lagt inn på Haukeland universitetssjukehus, ett av disse er et spedbarn. I tillegg har 58 personer fått råd fra sykepleier over telefon.

Til sammen 34 personer har vært innlagt på Haukeland universitetssjukehus etter utbruddet av omgangssyke. Lørdag formiddag var 19 pasienter innlagt, av disse er 16 voksne og tre barn. Ingen av dem betegnes som kritisk syke.

E.coli og Campylobacter

Etter at flere hundre innbyggere i Askøy denne uka er blitt syke med omgangssyke, ble det fredag påvist høye konsentrasjoner av E.coli-bakterier i høydebassenget i Øvre Kleppe i kommunen. Først tirsdag etter pinse blir det klart om det er vannet fra bassenget som er årsaken til sykdomsutbruddet.

Vannet sjekkes nå for bakterien Campolybacter, som kan gi mage- og tarminfeksjon, etter at Haukeland universitetssjukehus fredag konstaterte at tarmbakterien var påvist i avføringen hos de aller fleste som var innlagt.

Onsdag døde en ett år gammel gutt fra Askøy, men det er ukjent om det var på grunn av Campolybacter-utbruddet. Ettåringen skulle obduseres tidlig fredag ettermiddag eller kveld. Poliitet har opplyst at de trolig ikke vil uttale seg ytterligere om dødsfallet før ut i neste uke, siden det trolig vil ta tid før de har en sikker dødsårsak.

