To alvorlig skadd i ulykke på Årnes

Den ene av de to satt fastklemt etter ulykken, som skjedde klokken 19.50 lørdag kveld i Fuglefjellveien i Nes kommune. Det var ingen andre i bilen enn paret i 20-årene. Politiet opplyste lørdag kveld at paret hadde pådratt seg kritiske skader. Søndag opplyser Ullevål at begge er alvorlig skadd.

Ulykkesgruppen fra Statens vegvesen og politiets kriminalteknikere gransket lørdag kveld ulykkesstedet.

Ifølge Romerikes Blad er den rette strekningen der ulykken skjedde kjent for høye hastigheter.

– De gir gass fordi de vil hoppe over bakketoppen. I høy hastighet får bilen et løft, sier en nabo til avisen.

Øst politidistrikt etterlyste lørdag kveld føreren av en BMW som kjørte motsatt vei av ulykkesbilen. Politiet mistenker at føreren av ulykkesbilen skal ha holdt svært høy hastighet og tror at den etterlyste BMW-føreren kan sitte på informasjon som kan bidra til å opplyse saken.

Søndag morgen hadde BMW-føreren ikke meldt seg, får NTB opplyst.

