Kraftig brann i Oslo

Oslo-politiet skriver på Twitter at det brenner kraftig i et hus i Hasleveien og at det er mye røyk på stedet.

Flere beboere skal ha evakuert seg selv, ifølge politiet.

Til VG sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt at det brenner i en gammel enebolig og at det er observert at folk har hoppet ut av huset. Det er ukjent om det befinner seg flere personer i huset.

Brannvesenet har begynt slukningsarbeidet og skal ha kontroll over brannen. Det skal imidlertid være fare for spredning til nabobygget.

Politiet ber beboere i nærområdet om å holde vinduer og dører lukket på grunn av mye røyk i området.

