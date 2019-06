Lånekassen setter opp renta 1. juli

innenriks

Med virkning fra 1. juli vil fastrentene være 2,52 prosent for tre års bindingstid, 2,77 prosent for fem år og 3,17 prosent for ti år, opplyser Lånekassen.

Fra 1. juli vil alle fastrentene være høyere enn den flytende studielånsrenten, som altså vil være 2,2 prosent.

Om det lønner seg å binde renta eller ikke, vet man ikke før bindingsperioden er over. Lånekassen har sett på fastrenteavtalene som løper ut 30. juni. Her har noen tjent på fastrente, mens andre nok kan angre litt.

De som hadde bundet renta for tre år på 1,5 prosent, hadde i gjennomsnitt 0,5 prosentpoeng lavere rente enn den flytende. Disse kundene har dermed spart penger på å ha fast rente.

De som hadde bundet renta for fem år på 2,7 prosent, lå 0,5 prosentpoeng over den flytende renta, mens det gikk verst ut over dem som i 2009 bandt renta på 5 prosent for ti år. De lå i gjennomsnitt 2,5 prosentpoeng høyere enn den flytende renta.

640.300 personer har flytende rente på studielånet sitt, mens 49.000 har fastrente.

(©NTB)