Tilsynsrapport etter Vinstra-drapet avdekker svakheter i Nord-Fron kommune

innenriks

Fylkesmannen åpnet tilsyn etter at en 16 år gammel jente ble drept i oktober i fjor. En 17 år gammel gutt er tiltalt i saken. En foreløpig tilsynsrapport ble lagt fram tirsdag.

– Ved Vinstra videregående skole og Vinstra ungdomsskole har vi påvist brudd på skolemiljøsaker. Skolen har ansvar for å sørge for at alle barn har det bra. Her er det brudd. Bruddene går på systemene, både det å avdekke og følge opp, sier Eli Blakstad, som er ansvarlig for tilsynet, til VG.

Både avdøde og tiltalte gikk på Vinstra ungdomsskole og Vinstra videregående skole. I tillegg er barnevernstjenesten og helse- og omsorgstjenestene i Nord-Fron kommune gransket. Fylkesmannen understreker at man ikke har vurdert om det er noen sammenheng mellom funnene i tilsynet og drapssaken.

Flere svakheter

Det er ikke avdekket noen lovbrudd, verken hos barnevernstjenesten eller i helse- og omsorgstjenestene, men det er avdekket svakheter i flere av institusjonene, ifølge TV 2.

Totalt er det notert 21 punkter som peker på svakheter.

I psykiatrien ble blant annet interne prosedyrer fulgt dårlig, ifølge rapporten. Det er også funnet svakheter i plikten til å melde fra ved fare for liv og helse.

Unge i området har få muligheter til å snakke med helsepersonell gjennom lavterskeltilbud, kommer det også fram i rapporten.

Tilregnelighet

Det overordnede målet med tilsynet har vært å kartlegge hvordan ulike tjenester samhandler. Tilsynet har vært rettet mot systemer, og ikke mot enkeltpersoner, ifølge VG.

En 17 år gammel gutt er siktet for å ha drept Laura Iris Haugen (16) i et boligområde på Sorperoa på Vinstra i Oppland onsdag 31. oktober.

Gutten har erkjent straffskyld, men sakkyndige mener han ikke er strafferettslig tilregnelig.

Rettssaken starter i Nord-Gudbrandsdal tingrett i Lillehammer 17. juni. Den er ventet å pågå i to uker.

