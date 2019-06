Åtte personer skadd i trafikkulykke på Strynefjellet

innenriks

De fem fraktes med ambulanse til Lillehammer sykehus, mens de andre tre er fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim i luftambulanse.

Ulykken skjedde på riksvei 15. To personbiler kolliderte, trolig som følge av at den ene bilen kom over i feil kjørefelt.

Alle de åtte involverte personene er voksne, opplyser operasjonsleder Kjartan Waage i Innlandet politidistrikt til NTB.

Nødetater fra både Møre og Romsdal og Innlandet politidistrikt rykket ut til ulykkesstedet, i tillegg til flere luftambulanser.

Ulykken skjedde i 17-tiden. Riksvei 15 ved Grotlivatnet blir holdt stengt utover kvelden.

