Regjeringspartiene med nytt pelsdyrforslag

To Frp-representanter og én Høyre-representant har tidligere sagt at de vil stemme mot regjeringen i saken, fordi de mener at kompensasjonsordningen for pelsdyrbøndene som blir tvunget til å legge ned er for dårlig.

I forslaget som ble levert torsdag morgen, skisserer regjeringspartiene følgende løsning:

– Stortinget ber regjeringen følge erstatningsordningen tett, og forventer at ordningen justeres dersom det blir urimelige utslag i samlet utmåling av kompensasjon, inkludert kompensasjonen for bokført verdi av ikke-realiserbar kapital, til enkeltutøvere knyttet til avvikling av næringsdriften. Stortinget holdes orientert om hvordan ordningen i tilfelle vil bli justert i lys av dette.

Forslaget er levert av Frps saksordfører i saken, Morten Ørsal Johansen, på vegne av regjeringspartiene.

På spørsmål om han tror at alle Frp-representantene nå vil stemme med partiet i saken, svarer han «regner med det».

NTB har ikke lyktes med å få tak i Carl I. Hagen (Frp), Roy Steffensen (Frp) og Kristian Tonning Riise (H) som tidligere har sagt de vil stemme mot forslaget de fire regjeringspartiene for bare to uker siden var enige om.

