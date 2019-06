Stortinget har vedtatt avvikling av pelsdyrnæringen

innenriks

Senterpartiet og Arbeiderpartiet stemte mot forbudet i Stortinget.

– Dette er en gledens dag for dyrene, vi har kjempet i 17 år for bedre dyrevelferd. Dette er litt uvirkelig, sier Guri Melby, stortingsrepresentant i Venstre, i etterkant av voteringen.

Hun sier også at det var på høy tid å avvikle næringen.

– Jeg er samtidig skuffet over Arbeiderpartiet. De har pelsdyrforbud i partiprogrammet sitt og har i alle år sagt at de kjemper for dyrene. Men i dag gikk de sammen med Sp og stemte mot forbudet. Det er overraskende og skuffende, sier Melby.