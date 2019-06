130 kunder har klaget til flyklagenemnda etter SAS-streiken

innenriks

Felles for sakene er at SAS har avvist erstatningskrav som de reisende har rettet direkte mot selskapet, ifølge flysmart24.

SAS varslet allerede under streiken at dette var en ekstraordinær omstendighet og at de rammede derfor ikke har krav på EUs standardkompensasjon på opptil 600 euro per passasjer.

Dette standpunktet gjelder fremdeles, sier kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.

Han mener at 130 saker ikke er mye, tatt i betraktning av at 370.000 personer ble rammet av vårens pilotstreik.

Fungerende daglig leder i Norsk Reiselivsforum, Espen Bjerkvoll, sier at det er uklart når nemnda kan ta stilling i konflikten mellom SAS og de som har fremsatt krav om kompensasjon.

– Per dagens dato er det vanskelig å gi et godt svar på dette. Vi mottar fremdeles nye klager som må sendes til SAS for tilsvar. Det er derfor usikkert når disse sakene vil behandles, sier Bjerkvoll.

Han bekrefter at de aller fleste sakene gjelder krav om erstatning for forsinkelser og kanselleringer.

Medhold i nemnda betyr ikke nødvendigvis at SAS føyer seg etter avgjørelsen. Beslutningene i nemnda er ikke juridisk bindende. Hvis selskapet er uenig i et fellende vedtak, kan det velge å ikke følge nemndas anbefaling.

SAS-piloter over hele Skandinavia streiket i om lag en uke for blant annet å få høyere lønn og bedre arbeidsvilkår. Streiken var over sent 2. mai.

