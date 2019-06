Heddakomiteens ærespris til Stein Winge

innenriks

Den høythengende prisen ble delt ut på Det Norske Teatret søndag.

I begrunnelsen heter det blant annet at «Hans uredde signatur har inspirert kolleger, gitt publikum rike opplevelser og satt norsk scenekunst på kartet».

«I hans arbeid møtes erfaring med åpen intuisjon. Mange har opplevd å kunne gå lenger enn de trodde de kunne under hans kunstneriske ledelse», heter det videre.

Blant Winges mange laurbær trekkes hans teatersjefperiode på Nationaltheatret fram, samt gigantprosjektene «Merlin» og «Bibelen».

«Som teatersjef for Nationaltheatret var han også visjonær nok til å etablere Ibsenfestivalen», kvitterer Heddakomiteen videre om det de beskriver som «norsk teaters legendariske bad boy og ærverdige patriark».

13 priser

Skuespillerne Svein Tindberg og Anette Amelia Hoff Larsen ledet årets Heddaprisutdeling på Det Norske Teatret søndag.

Det var en fullsatt sal som var klar til å hylle årets teaterinnsatser.

– Mer enn noen gang ser vi hvor viktig det er å kjempe for ytringsfriheten, sa Tindberg innledningsvis. Og snakket videre om hvordan Hedda-juryen har reist land og strand for å finne fram til det beste som har foregått på landets teaterscener det siste året. 13 priser ble delt ut. Første pris ut var Beste scenetekst. Den gikk til Espen Klouman Høiners og hans soloforestilling «Vi, folket».

– Dette var utrolig hyggelig, da! Jeg vil veldig gjerne takke juryen for den fine begrunnelsen. Og så vil jeg takke de som har vært involvert i produksjonen, Camilla Vatne Barratt-Due og Signe Becker, sa Klouman Høiner.

Takket Astrid Lindgren

Prisen for Beste barneforestilling gikk til «Mio, min Mio» av Astrid Lindgren. Her er regien ved Hilde Brinchmann, mens Teatret Vårt og Nordland Teater står bak produksjonen.

– Takk til alle engasjerte og dedikerte teaterfolk – og et ensemble som er sjelden åpen og modig. En særlig takk går til Astrid Lindgren. Hun skrev ikke om sin egen smerte, men vred perspektivet til barnet. Til en ensom gutt som satt på en benk. Hun ga barnet ordet. Hun lot barnet fortelle. Og med det ga hun barnet makt, sa regissøren om stykket som er produsert av Teatret Vårt og Nordland Teater.

Morten Strøksnes' «Havboka» har seilt inn på landets teaterscener i regi av Riksteatret – med Jan Sælid i hovedrollen. Søndag ble han Heddaprisen til del, i kategorien Beste mannlige hovedrolle.

– Tusen takk til Hedda-juryen for denne fantastiske æren. Det som gjør meg ekstra glad, er at forestillingen har fått nominasjoner i tre andre kategorier, sa Sælid.

Søndag kunne «Havboka» også ta med seg pris i kategorien Beste regi (Ole Anders Tandberg).

Helga Guren

På kvinnesiden var det skuespiller Helga Guren som kunne ta med seg den store skuespillerprisen hjem. Det gjorde hun for rollen som protagonist i «Dritt // La Merda» av Cristian Ceresoli.

Høsten 2018 hadde «Dritt//La Merda» norgespremiere i Moss med påfølgende Østfold-turné, før forestillingen fikk braksuksess i Stavanger og spilte for fulle hus i fem uker. Regien for Cristian Ceresolis stykke, er det Audny Chris Holsen som har hatt.

Prisen for beste kvinnelige medspiller gikk til Anne Krigsvoll for rollen i Arne Lygre-stykket «Meg nær», som ble regissert av Sigrid Strøm Reibo – for Nationaltheatret.

Nils Jørgen Kaalstad fikk tilsvarende pris på herresiden for innsatsen i «Uten navn – Å miste sine nærmeste», regissert av Mattis Herman Nyquist. Stykket springer ut av Østfold kulturutvikling i samarbeid med Kulturdråpe.

Prisen for årets forestilling gikk til stykket «The Mute»: Et samarbeid mellom Stavanger Symfoniorkester, Christian Eriksen og Janove Ottesen.

