innenriks

Politiet fikk melding om røykutvikling på hotellet klokken 5.23 natt til søndag.

Under en time etter at politiet fikk melding om røykutviklingen, som var en brann, kunne gjestene returnere tilbake til hotellet. Brannen oppsto i et teknisk rom i andre etasje, hvor det ikke er noen hotellrom.

Storgata ved hotellet ble stengt i forbindelse med evakueringen.

