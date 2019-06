– Synlige ører på pass bryter med religionsfriheten

innenriks

Forslaget til ny pass- og ID-kortforskrift har vært på høring siden mars og da høringsfristen utløp forrige uke, var det kommet inn 842 høringssvar, skriver Rogalands Avis.

Det er flest privatpersoner som har svart, og blant dem er det ett krav som går igjen: Dagens ørekrav må bort.

«Kravet om synlige ører på ansiktsfoto bryter med religionsfriheten», skriver Muslimsk Fellesråd Rogaland. Også Muslim Forum Sandnes og Sikhs & Punjabis of Rogaland er blant dem som reagerer på ørepåbudet.

I høringsforslaget foreligger det to alternative forslag om krav til ansiktsfoto – ett med og ett uten påbud om synlige ører for personer som bruker religiøse hodeplagg. Departementet argumenterer med at synlige ører er viktig for å kunne foreta en sikker identifisering. «Ørene er like unike som fingeravtrykk og i liten grad påvirket av vektforandringer, sminke og aldring.», heter det i høringsbrevet.

Ingrid Rosendorf Joys, leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), sier sikher er blant dem som er særlig berørt:

– Kravet om å vise ørene er et uforholdsmessig stort inngrep i religionsfriheten, sier hun.

I Norge anslår hun at det finnes om lag 250 sikher som bærer turban.

