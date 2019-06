Kallmyr: – Statsråden kan ikke instruere Utlendingsnemnda om å la familien få bli

innenriks

– Enkelte representanter har tatt til orde for at familien bør få bli. Det betyr i så fall at vi gjøre regelendringer. Statsråden har ingen mulighet til å instruere Utlendingsnemnda til å la dem bli. Statsråden kan heller ikke instruere PU for at de skal utsette uttransporteringen. Dette er som følge av lovverket som denne salen har bestemt, sa Kallmyr da han mandag kveld kom til Stortinget for å svare på spørsmål om den mye omtalte utsendelsen av Abbasi-familien.

Justisministeren måtte møte i Stortinget etter at SV-representant Lars Haltbrekken tidligere på dagen ba Stortingets presidentskap om å få stille spørsmål til statsråden om saken ved stortingsmøtets slutt.

Haltbrekken har reagert på den mye omtalte utsendelsen av moren og hennes tre barn på 22, 20 og 16 år, som ble midlertidig stanset på grunn av hennes helsetilstand. Barna befinner seg i Istanbul, mens moren er sendt tilbake til Norge.

Stortingsrepresentanten spurte blant annet justisministeren om utsendelsen er innenfor lovverket om å transportere enslige mindreårige uten omsorgsperson. Til det fikk han følgende svar:

– Slik som Haltbrekken har sitert loven på, så er det mulig for noen under 18 år å bli returnert til sitt hjemland hvis man har kjente familiemedlemmer. Her er det slik at man er sammen med søsken på 22 og 20 år. Så er det selvsagt slik at politiet foretar en konkret vurdering, som jeg forutsetter at de har gjort, ut fra barnets behov, sier Kallmyr.

