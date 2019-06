Abbasi-familien ønsker ro

innenriks

– Jeg kommer til å møte dem senere i kveld. Beskjeden nå er at de ønsker minst mulig styr, og at de kan finne roen. Det hadde vært fint om det vises respekt for det, sier Lars Haltbrekken, som fungerer som familiens talsperson, når han møter pressen på Gardermoen.

Haltbrekken, som også er stortingsrepresentant for SV, sier at han ikke har snakket direkte med noen av søsknene, men at han har fått ønskene videreformidle fra en som var med på reisen.

Familiens bistandsadvokat, Erik Vatne, sier til NTB at planen er at familien skal være i Oslo-området fram til de drar til Trondheim onsdag formiddag, men understreker at det avhenger av morens helsetilstand.

Tirsdag ble det klart at også de tre søsknene skulle sendes tilbake til Norge etter at Afghanistan sa nei til å ta dem imot.

Abbasi-familien, mor og tre søsken på 16, 20 og 22 år, ble hentet av politiet lørdag morgen og senere satt på fly til Afghanistan via Istanbul. Moren var bevisstløs på hele turen til Istanbul og ble av helsemessige årsaker returnert til Norge mandag.

