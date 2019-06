Mann truet trikkefører med kniv – skutt i beinet av politiet

innenriks

– Politiet har avfyrt varselskudd og deretter rettet skudd mot gjerningsmannen, som ble truffet i beinet. Mannen får førstehjelp på stedet, opplyser politiet i Oslo like før klokken 10 tirsdag formiddag.

Til VG sier operasjonsleder Per Ivar Iversen at det ble sagt at mannen hadde en granat i bagen sin.

Bagen hvor det angivelig skal ligge en granat er ikke undersøkt og politiets bombegruppe er på vei.

– Vi vet ikke noe om bakgrunnen for truslene, sier Iversen.

Spesialenheten for politisaker er rutinemessig varslet.

– Trusselen har skjedd på trikken, og mannen ble påtruffet ned mot Skillebekk. Det har ikke kommet meldinger om at han har truet noen andre enn trikkesjåføren, sier Iversen til NRK.