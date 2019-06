Støre: Aps asylpolitikk ligger fast

innenriks

– Det er bred enighet på Stortinget om at de som har fått avslag på opphold i Norge, skal reise fra landet eller returneres. Dette er også en del av vår asyl- og flyktningpolitikk som ble enstemmig vedtatt på Arbeiderpartiets landsmøte i april. Den ligger fast, skriver Støre i en sms til Adresseavisen tirsdag.

Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani har allerede slått fast at partiet ikke ønsker å reforhandle asylforliket fra 2015.

Støre sier han forstår engasjementet for saken i Trondheim, hvor både Ottervik og fylkesordfører Tore O. Sandvik har krevd at Ap innleder forhandlinger med Venstre og KrF om et nytt asylforlik.

Ap-lederen sier det er regjeringens ansvar å håndtere utsendelse av dem som har fått avslag på sine søknader, på en «konsekvent og human måte».

Det er den avbrutte tvangsreturen av Abbasi-søsknene, som ble satt på et fly ut av landet lørdag, men som kom tilbake igjen tirsdag, som har satt fart i diskusjonen.

– Selv om vi ikke kjenner alle detaljer i denne saken, tyder mye på at det er en del som har gått feil rundt utsendelsen. Det svekker tilliten til returpolitikken, og det er justisministerens ansvar, sier Støre.

Han ber Venstre og KrF komme til Stortinget med sine forslag hvis de ønsker å gjøre endringer i asylpolitikken.

