Flest registrerte tilfeller av klamydia i Norge på 13 år

De siste tallene for klamydia, der alle tallene fra 2018 er gjort tilgjengelige i det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer, MSIS, kom onsdag morgen. Avdelingsdirektør Hilde Kløvstad ved Folkehelseinstituttet (FHI) understreker at rapportert forekomst er noe annet enn reell utbredelse.

– Klamydia gir sjelden symptomer. Det er derfor ikke tilstrekkelig å ha informasjon om antall diagnostiserte tilfeller for å forstå utbredelsen av infeksjonen. Antall diagnostiserte personer med klamydia må også ses i sammenheng med hvor mange som tester seg, og kjønn og aldersfordelingen blant dem som tester seg, sier Kløvstad.

Antall testede for klamydia i fjor var 362.603 for hele landet, og av disse var det 7,3 prosent som testet positivt. De siste årene har det vært en økning i antall undersøkelser, samtidig som man finner færre tilfeller blant dem som tester seg. Fra 2017 til 2018 har utviklingen gått motsatt vei: En liten nedgang i antall undersøkte, samtidig som antall positive prøver økte.

Klamydia smitter ved ubeskyttet sex og er nå den vanligste seksuelt overførbare, bakterielle infeksjonen vi har i Norge. Sykdommen kan behandles med antibiotika.

Hvis klamydia ikke blir oppdaget eller behandlet, kan det i noen tilfeller medføre komplikasjoner som bekkeninfeksjon, svangerskap utenfor livmoren, infertilitet og kroniske underlivssmerter. Det er imidlertid ikke kjent hvor stor risikoen er for komplikasjoner.

