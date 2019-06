Frps stortingsgruppe bruker fortsatt mest på fest og moro

innenriks

Frps stortingsgruppe brukte i fjor 11.000 kroner per person på såkalte velferdstiltak som julebord, sommerfest og andre sosiale tiltak, skriver Aftenposten.

Det er rundt 23 ganger maksbeløpet til fest og moro for statsansatte. Frp er Stortingets tredje største parti, men har det suverent største budsjettet til fest og moro – både i totalbeløp og per person.

«Vi er en privat organisasjon som av åpenbare grunner må finansieres over statsbudsjettet. Vår organisasjon legger vekt på gode arbeidsforhold og et arbeidsmiljø hvor vi viser raushet og tar vare på våre ansatte og representanter. Dette gjenspeiles i at vi bruker en del av våre faste midler på velferdstiltak», skriver Frps sekretariatsleder Per Kristian Solbak i en epost.

Frp brukte imidlertid langt mindre på fest og moro i fjor sammenlignet med 2017, da partiets stortingsgruppe brukte 26.900 kroner på fest og moro per person, 57 ganger maksbeløpet. Etter omfattende kritikk, lovet partiet endring.

I fjor brukte Høyres stortingsgruppe rundt 9.000 kroner på velferdstiltak per person. Aps stortingsgruppe brukte rundt 4.000.

(©NTB)