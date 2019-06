Høyres fylkesordfører vil fjerne elbilrabatten i Oslos bomstasjoner

innenriks

Årsaken er at det ikke er penger til alle de store kollektivprosjektene i Norges største bompengefinansierte bypakke, Oslopakke 3. Det skyldes at elbilboomen er mye kraftigere enn noen trodde da Oslopakke 3 ble skrudd sammen for tre år siden.

– Slik det ser ut i dag, er det min oppfatning at vi ikke klarer å finansiere Oslopakke 3, sier Terje Rognlien, som leder Oslopakke 3-sekretariatet til NRK.

Han sier andelen elektriske biler gjennom bomstasjonene vil øke med bortimot 50 prosent fram mot 2023.

– Det som hemmer oss, er regelen om at elbilene skal betale maksimalt 50 prosent av normaltakst.

Regelen om halv pris for elbiler i alle norske bomstasjoner ble vedtatt av Stortinget i 2017.

Men MDG sier nei til at elbilistene skal betale mer. Foreløpig er det et helt feil signal å sende at elbiler skal miste fordeler, sier samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG).

Fylkesordføreren i Akershus, Anette Solli (H), er uenig.

– Taket er nådd når det gjelder hva vi kan be bensin- og dieselbilistene om. Hvis vi skal opprettholde ambisjonene, må vi se på elbilene utover 50-prosent-regelen. Det håper jeg Stortinget gir oss mulighet til, sier hun.

(©NTB)