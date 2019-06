Sirkusdirektører frykter for fremtiden – møtte stortingsrepresentanter

innenriks

Det var Are Arnardo og Jan Ketil Smørdal, direktørene for Cirkus Arnardo og Cirkus Agora, som onsdag møtte stortingsrepresentantene Silje Hjemdal (Frp) og Bård Hoksrud (Frp).

Med seg i følget hadde de den svenske artisten Malte Knapp, som skapte god, gammeldags sirkusstemning på Løvebakken.

Cirkus Arnardo og Cirkus Agora er de eneste gjenlevende sirkusene i Norge, med Arnardo som det eldste.

Sirkusdirektørene ønsket å møte stortingsrepresentantene for å be om lettelse på avgifter for å kunne bedre situasjonen for norske sirkus på kort sikt. De trekker blant annet fram utfordringer som økte kostnader til bompenger og ferger, økte drivstoffkostnader – og lang saksbehandlingstid for artister og arbeidere i UDI.

I flere land Europa er det vanlig at sirkus har fritak eller rabatter både på drivstoff, bompenger og på ferger. I tillegg er direktørene bekymret for at det er stadig vanskeligere å finne egnede plasser til å slå opp sirkusteltene.

Neste år har verken Oslo, Bergen eller Trondheim egnede plasser til sirkusforestillinger.

