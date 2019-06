Kronprinsparet til Oslo Pride

innenriks

Det var første gang kronprinsparet besøkte arrangementet.

– Dette er en viktig anerkjennelse av Oslo Pride og menneskerettigheter, og kan bidra til å sende et positivt signal til resten av samfunnet, sier Ingvild Endestad, leder for FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Sammen med ordfører Marianne Borgen (SV) ble kronprinsparet tatt med på omvisning av Endestad og festivalsjef Fredrik Dreyer for Oslo Pride.

– Det er flott og viktig at kronprinsparet besøker Oslo Pride. Gjennom en årrekke har kronprinsparet vært tydelige rollemodeller og støttespillere i kampen for likestilling og mangfold i Norge, sier Dreyer.

