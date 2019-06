Drapssiktede Makaveli Lindén skal gjennom psykiatrisk observasjon

innenriks

I sommer sendes han derfor til psykiatrisk avdeling på Brøset i Trondheim for observasjon, melder TV 2.

– De to sakkyndige har bedt om at han blir observert, og vi har besluttet at det må gjennomføres. Det er en vanskelig avgjørelse, sier politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt.

Lindén har allerede erkjent at han drepte Heikki Bjørklund Paltto med kniv på Majorstuen Oslo 15. oktober i fjor. I Belgia er han mistenkt for å ha drept 58 år gamle Johanna Jostameling i byen Mechelen mens han var på flukt etter drapet i Norge. Han ble pågrepet i Frankrike.

Selve etterforskningen av drapet er på det nærmeste ferdig, og det er kun rapporten om 20 år gamle Lindéns mentale tilstand som gjenstår, ifølge TV 2.

Påtalemyndigheten vil ikke kunne ferdigstille en tiltale før det foreligger en rapport fra de sakkyndige.

Lindén selv har ikke motsatt seg å bli flyttet til Trondheim, men hans forsvarer Øystein Storrvik opplyser at hans klient anser seg selv som tilregnelig.

