Dung-saken er sendt til Cold case-gruppen i Kripos

innenriks

– Vi spurte om de kunne ta saken, og vi hadde noen innledende møter med dem i Oslo, sier politiinspektør Tore Salvesen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Som tidligere sjef for politiet i Bergen vest har Salvesen fulgt forsvinningssaken tett, og han forsikrer om at saken ikke er glemt. Før han gikk over i ny jobb som seksjonsleder ved Felles enhet for etterretning og etterforskning i Vest politidistrikt sørget han for å få Dung-saken sendt til gjennomgang ved Kripos' Cold case-gruppe.

Gruppen har i rundt et halvt år jobbet aktivt med å gå gjennom saken på nytt.

– Dette er på ingen måte noe spill for galleriet. Når de er ferdige, er det to muligheter. Enten overtar de saken selv, eller så sender de den tilbake til oss for videre oppfølging, sier Salvesen, uten å vite hvor lang tid den nye gjennomgangen vil ta.

Den 22 år gamle tobarnsmoren forsvant sporløst fra sitt hjem i Loddefjord i Bergen i 2007.

Ektemannen, svigermoren, svigerfar og svogeren hennes var alle siktet for å ha drept henne, men i 2009 ble saken henlagt etter bevisets stilling. Året etter betalte ektemannen 240.000 til Dungs foreldre i Vietnam, men presiserte at det ikke lå noen form for skylderkjennelse bak betalingen.

(©NTB)