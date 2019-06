Voldtektsdømt frikjent i lagmannsretten

innenriks

Mannen ble i Sunnhordland tingrett dømt til fengsel i fire år og til å betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisingserstatning, skriver Haugesunds Avis.

Dommen ble anket til Gulating lagmannsrett, som enstemmig frikjente mannen.

– Det forhold at tiltalte en gang oppsøkte fornærmede for å ha sex og avviste hennes tilnærmelser fordi hun var beruset, underbygger at tiltalte ikke er en person som utnytter andre eller tar seg til rette når muligheten byr seg. Det taler mot at han har gjort det denne natten også, heter det blant annet i dommen.

Kvinnens bistandsadvokat, Line Hvidtsten Ingebrigtsen, sier til Bergens Tidende at hun er svært overrasket og reagerer sterkt.

– Retten begrunner noe av frifinnelsen med at hun ikke kan redegjøre for hva som skjedde like før hun våkner. Kjernen i slike saker er nettopp at man ikke klarer å motsette seg, sier hun.

Statsadvokat Magne Kvamme Sylta, som var aktor i saken, vil kun konstatere at lagmannsretten kom til et annet resultat enn tingretten, og opplyser til BT at skyldspørsmålet ikke kan ankes videre.

