Ber om fem års fengselsstraff for Svein Ludvigsen

I tillegg ber bistandsadvokatene om at de tre fornærmede til sammen får opp mot en drøy million kroner i erstatning.

– Ludvigsen har gått på en lett manipulerbar person med trøblete bakgrunn. Han har planlagt hva som skal skje, og vet hvem han gjør det mot, sa Ole Magnus Strømmen, som er bistandsadvokat til en av de fornærmede, en lettere psykisk utviklingshemmet mann.

I løpet av saken i Nord-Troms tingrett har Ludvigsen hevdet at han ikke kjenner Strømmens klient, men aktoratet har lagt fram logger fra omfattende meldingskontakt mellom dem på Facebook i perioden 2011–2014.

– Utnyttet stillingen

Under sin utmåling av straffen mandag, påpekte aktor Tor Børge Nordmo at Ludvigsen har vært i en «helt usedvanlig høy stilling».

72-åringen er tiltalt for å ha utnyttet stillingen sin til å oppnå sex med tre menn, som alle ifølge påtalemyndigheten var i en sårbar posisjon. De hevder han lovet dem hjelp til å få opphold, bolig, statsborgerskap og penger som motytelser.

– Han har fått kontakt med dem alle gjennom sitt arbeid som fylkesmann, og snakker om å gjøre noe for dem og med deres livssituasjon, som gjør at de får tillit til ham, sa Nordmo.

Han pekte på at de tre fornærmede gir lignende beskrivelser av Ludvigsens fremgangsmåte, og at anklagene fremmes uavhengig av hverandre.

– Vi mener at deres forklaringer gjensidig oppbygger hverandre. Alle har hatt inntrykk av at han er en mektig mann som kan påvirke deres livssituasjon, sa Nordmo.

Endret forklaring

Den tidligere fylkesmannen nekter straffskyld. Inntil rettssaken startet nektet han også for seksuell omgang med alle de fornærmede.

I retten endret Ludvigsen forklaringen og sa at han ved tre anledninger hadde sex med 25-åringen som er fornærmet, men først etter at han hadde gått av som fylkesmann og bare etter begges samtykke og ønske.

– Vi kan med sikkerhet si at Svein Ludvigsen har forklart seg uriktig i saken. Spørsmålet er da hvorfor retten skal tro ham i dag, sa Nordmo i sitt avsluttende innlegg.

Erstatning

I løpet av mandagen fremmet også de tre bistandsadvokatene sine krav om erstatning og oppreisning.

De tegnet et lite flatterende bilde av Ludvigsen.

Gunhild Bergan ber om at hennes klient, en 25 år gammel mann, får opp mot 900.000 kroner i erstatning og oppreisning, blant annet som følge av psykisk sykdom og at han har problemer med å fungere normalt.

– Vanvittig tillitsbrudd

Klienten hennes ble kjent med Ludvigsen som 17-åring, mens han bodde på et asylmottak. I starten ble han glad for at den daværende fylkesmannen brydde seg om ham, spesielt med tanke på at han ikke hadde varig opphold. Men etter hvert raknet alt for ham, ifølge bistandsadvokaten.

– Han er blitt utsatt for et vanvittig tillitsbrudd, sa Bergan.

Hun hevder Ludvigsen etter hvert tok kontroll over livet hans, og i retten har klienten fortalt at de hadde sex tallrike ganger.

– Hvis han ikke gjorde som Ludvigsen sa, trodde han at han ville han bli sendt ut av landet, sa Bergan.

– Lett å skjønne

Bistandsadvokat, Beate Arntzen, som representerer den tredje fornærmede, viser til at hennes klient var ensom og uten oppholdstillatelse på tidspunktet han møtte Ludvigsen for første gang på fylkeshuset i Tromsø i 2014.

– Det er lett å skjønne at han ble ledet inn i en uønsket kontakt med Ludvigsen, sier hun.

Mannen har forklart at han gikk med på å ha sex etter at Ludvigsen hadde sagt han kunne hjelpe ham med oppholdstillatelse og arbeid.

Arntzen ba retten gjøre en skjønnsmessig vurdering av oppreisningsbeløp.

