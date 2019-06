58-åring dømt for 15 år gammel voldtekt

innenriks

Mannen erkjente delvis straffskyld for da voldtektssaken ble behandlet i Bergen tingrett. Han fortalte at han hadde truffet den unge og svært berusede kvinnen som var på vei hjem fra et nachspiel i Os sentrum sommeren 2004, ifølge Bergens Tidende.

Ifølge kvinnens forklaring i retten forrige uke ble hun overfalt i Byvegen, løftet, båret og slept – før hun skal ha blitt holdt fast og voldtatt i et skogholt nær Fjellheim ungdomshus.

Grunnen til at saken ikke har vært ført for retten tidligere, er at det er først nå politiet har fått matchet hans DNA med funn fra etterforskningen av voldtekten gjennom etterforskningen av en annen sak. Nå er 58-åringen dømt til fire og et halvt års fengsel, samt til å betale kvinnen en oppreisningserstatning på 1,1 millioner kroner. Seks måneder av straffen ble gjort betinget.

