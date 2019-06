To menn pågrepet etter melding om skudd i leilighet i Lyngdal

innenriks

Politiet i Agder meldte om pågripelsen klokka 5.22 på Twitter. De fikk melding klokka 3.56 om at noen hadde hørt skudd på adressen.

–Vi kan ikke si så mye mer foreløpig av hensyn til etterforskningen, utover at vi fikk melding om at vitner hadde hørt noe som tydet på skudd. Vi rykket ut og pågrep to personer som var i leiligheten, to kjenninger av politiet, en mann født i 1986 og en født i 1972, så de er i 30- og 40-årene, sier operasjonsleder Lars Hyberg til NTB.

Klokka 6.40 holder politiet fremdeles på med strategiske og taktiske undersøkelser på stedet, og ønsker ikke å si noe om hva som er brakt på det rene så langt. De vil heller ikke si noe om hvorvidt det faktisk er blitt avfyrt skudd.

– Vi må også bli ferdige med vitneavhør før vi sier noe om det. Det er konstatert at ingen er skadd, sier Hyberg.

Det var ingen andre i leiligheten da politiet ankom, og politiet har ikke klart å bringe på det rene om det skal ha vært flere i leiligheten på noe tidspunkt.

