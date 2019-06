Svensk næringslivsleder frifunnet i lagmannsretten

innenriks

Da saken ble behandlet av Oslo tingrett i januar i fjor, ble Rollén (54) også frikjent, men Økokrim anket dommen.

Økokrim mente Rollén hadde innsideinformasjon da han i oktober 2015, på vegne av investeringsselskapet Greenbridge, kjøpte aksjer i det børsnoterte selskapet Next Biometrics Group AS. Økokrim startet etterforskning på bakgrunn av en anmeldelse fra Finanstilsynet. I forkant av dette hadde Oslo Børs varslet Finanstilsynet om mistenkelige handler i Next Biometrics Group ASA.

Dissens på ett punkt

– Lagmannsretten er under dissens 6–1 kommet til at Rollén frifinnes for misbruk av innsideinformasjon om status i forhandlingene om en rettet emisjon i Next, heter det i lagmannsrettens dom.

På to andre punkter er lagmannsretten enstemmig i sin frifinnelse. Det gjelder punktet om misbruk av innsideinformasjon om Nexts avtaleprosess med en oppfinner om royalty og aksjesalg. Videre er lagmannsretten enstemmig kommet til at Rollén frifinnes for misbruk av innsideinformasjon om mulig kursøkning i Next relatert til publiseringen av en storkunde.

– Påtalemyndigheten må nå gå nøye gjennom dommen og vurdere om vi skal anke den, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim i en kommentar til lagmannsrettens dom.

– Burde aldri vært tiltalt

Rollén ble i oktober 2016 varetektsfengslet i én uke i forbindelse med etterforskningen. Ankesaken ble avsluttet i lagmannsretten 29. mai i år. Rollén har vært toppsjef i det svenske teknologiselskapet Hexagon siden år 2000.

– Frifinnelsen i to rettsinstanser bekrefter at Økokrims tiltale mot Rollén var grunnløs og aldri skulle ha vært tatt ut. For Rollén har denne saken vært en stor personlig belastning. Han håper at lagmannsrettens dom nå setter punktum for Økokrims anklager mot ham, sier Rolléns to forsvarere, advokatene Christian B. Hjort og Knut Bergo i Advokatfirmaet Hjort, i en kommentar til frifinnelsen.

(©NTB)