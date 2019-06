Trær veltet i Oslo – tre biler truffet

innenriks

– Et stort tre har falt over tre parkerte biler i Helgesens gate. Patruljen på stedet sier at den ene bilen er totalskadd. Det er vanskelig å komme til, men hundepatruljen skal sende en hund under for å søke og se om det sitter noen i de parkerte bilene, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til NTB.

Kort tid etter melder politiet på Twitter at det ikke er funnet noen personer i bilene.

Et annet tre falt over trikkeskinnene ved Birkelunden, men her er det ikke meldt om skader.

Kraftig vind og voldsomt regn rammet onsdag kveld plutselig hovedstaden etter det som har vært en relativt fin dag.

– Vi har fått vanvittig med meldinger inn hit. Det er mye løse kumlokk, mye vann og flere trær som har falt ned i distriktet. Det er foreløpig ikke meldt om noen personskader, sier Skott.

