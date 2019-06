Solberg vil regne annerledes for å nå Nato-mål

innenriks

Det bekrefter statsministeren overfor Klassekampen. Men det innebærer ikke nødvendigvis økte bevilgninger til Forsvaret.

– Det er nok en del ting vi ikke har med i beregningen av forsvarsbudsjettet som andre land har med. Danmark gjorde en sånn øvelse, og Jens Stoltenberg har oppmuntret til det. Det vil også kunne bety at vi sammenligner litt mer epler og epler, sier Solberg til Klassekampen etter regjeringens halvårlige pressekonferanse i statsministerboligen.

Under Nato-toppmøtet i Wales i 2014 forpliktet alle medlemslandene seg til å bruke 2 prosent av BNP på forsvar innen 2024. I dag er det bare USA, Storbritannia og Hellas som oppfyller kravet.

Norge vil bruke 1,7 prosent av BNP på forsvar i 2019,

Erna Solberg har lenge vært skeptisk til å knytte forsvarsbevilgningene opp mot BNP. Tidligere i år anslo hun at dette per i dag utgjør et gap på 20 milliarder kroner for Norge.

Hun presiserer likevel at Norge bruker nest mest penger per hode i NATO og at bevilgningene gradvis trappes opp.

– Vi har et veldig høyt BNP på grunn av oljevirksomheten. Vi vil naturligvis si at siden vi putter pengene våre i oljefondet, og ikke tar alt inn i norsk økonomi, så blir det ikke disponibelt i budsjettet på samme måte for oss. Det imponerer ikke de andre landene, men det er fortsatt norsk politikk, sier statsministeren.

