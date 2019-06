Aktor ber om 12 års forvaring i Vinstra-saken

innenriks

Aktor Jo Christian Jordet holdt sin prosedyre i saken fredag. Jordet mener tiltalte har en «mangefasettert» og «altoppslukende» interesse for vold, og at drapet var en grotesk, men planlagt handling, skriver NRK.

– Både sympatier og antipatier må holdes utenfor når man skal dømme, noe jeg særlig vil fremheve i denne saken, sa guttens forsvarer Nora Hallén ifølge VG under sin prosedyre.

Tilregnelighetsspørsmålet er helt sentralt i saken, og avgjør hvorvidt tiltalte kan straffes for drapet eller ikke.

Psykiatrisk behandling

Hun mener hennes klient var utilregnelig på drapstidspunktet, og at han skal dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern.

– Jeg vil ikke legge ned påstand om frifinnelse. Det viktigste for tiltalte er å få fortsatt psykiatrisk behandling. Det er det viktige, sa forsvareren.

Selv sa tiltalte at han mener det er rett å dømme ham til tvungent psykisk helsevern. Han sa videre at han kom til å trenge behandling i mange år fremover.

Videre pekte Hallén på hvordan gutten oppførte seg i perioden etter pågripelsen. Hun mente oppførselen underbygger at han har en realitetsbrist.

– Det har vært et stort problem at man ikke får helsehjelp, særlig psykisk helsehjelp, i norske fengsler, mente forsvareren.

Gjentakelsesfare

De to sakkyndige konkluderte onsdag med at den drapstiltalte 17 år gamle gutten var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Dersom de hadde kommet til at han var utilregnelig da drapet skjedde, ville det ha åpnet for at han ville blitt overført til tvungent psykisk helsevern.

De rettssakkyndige mener også det er forhøyet fare for at tiltalte vil begå nye, alvorlige straffbare handlinger, at han vil trenge lang behandling, og at hans voldsfiksering fortsatt er en del av tankegodset hans.

Den tiltalte gutten har erkjent drapet, men nekter straffskyld fordi han mener han var psykotisk.