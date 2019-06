Aktor vil be om forvaring i Vinstra-saken

innenriks

Aktor Jo Christian Jordet legger ned påstand om at gutten er tilregnelig, og at han kan straffes. Det er det motsatte av det som står i tiltalen, skriver Dagbladet. Jordet holder sin prosedyre fredag.

De to sakkyndige konkluderte onsdag med at den drapstiltalte 17 år gamle gutten var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Dersom de hadde kommet til at han var utilregnelig da drapet skjedde, ville han blitt overført til tvungent psykisk helsevern.

De rettssakkyndige mener også det er forhøyet fare for at tiltalte vil begå nye, alvorlige straffbare handlinger, at han vil trenge lang behandling, og at hans voldsfiksering fortsatt er en del av tankegodset hans.

16 år gamle Laura Iris Haugen (16) ble stukket 20 ganger med kniv i et boligområde på Vinstra. 31. oktober i fjor og døde av blodtapet. En nabo som forsøkte å hindre drapet ble påført to dype knivstikk i leggen.

Den tiltalte gutten har erkjent drapet, men nekter straffskyld fordi han mener han var psykotisk. Forsvarer Nora Hallén vil trolig innstille på frifinnelse i sin prosedyre.