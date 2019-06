Maren Uelands familie krever erstatning likevel

innenriks

Advokat Ragnar Falck Paulsen, som er bistandsadvokat til de etterlatte etter Maren Ueland, sier til Stavanger Aftenblad at familien tidligere ikke har ønsket å kreve erstatning i saken.

– De har sagt at de heller vil at pengene skal gå til fattige i Marokko enn at de selv får erstatning. Jeg har forklart dem at dette nok ikke er en problemstilling. Da jeg snakket med Marens mor torsdag kveld, sa hun at familien likevel vil kreve erstatning, sier Falck Paulsen.

I alt 24 menn står tiltalt etter at Maren Ueland fra Bryne og hennes danske studievenninne Louisa Vesterager Jespersen ble drept i nærheten av Imlil i Atlasfjellene i desember i fjor.

Tre er tiltalt for selve dobbeltdrapet. Torsdag la aktor ned påstand om at de tre må dømmes til døden.

