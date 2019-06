Vannet på Askøy forurenset av hestemøkk

innenriks

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har den siste tiden analysert tarmbakteriene som er funnet i vannet i høydebassenget på Askøy. Fredag kom svaret i en rapport til Askøy kommune, skriver avisen.

– Vannet vi har undersøkt, har vært i kontakt med hesteavføring, sier divisjonsdirektør Roald Sørheim i NIBIO. Instituttet har utviklet en DNA-basert metode for å avsløre hva slags forurensningskilde det er snakk om.

– Vi har ikke undersøkt om det er sykdomsfremkallende bakterier i vannet. Men vannprøven vi har fått, viser at vannet er forurenset av hesteavføring, sier Sørheim.

– Overveiende sannsynlig

En laserskanning av høydebassenget etter at det var tømt for vann tidligere i uken viste sprekkformasjoner. Etter det har hovedteorien vært at smitten har kommet seg inn i bassenget via disse sprekkene.

– Analysene viser med all sannsynlighet at det er kommet tarmbakterier av hest inn i høydebassenget. Jeg vet det er observert rideaktivitet i området. Nå har vi også fått geolograpporten som indikerer at det er gjennomgående sprekker i høydebassenget, sier varaordfører Bård Espelid til Bergens Tidende fredag etter å ha vært i kontakt med NIBIO.

Han mener det er overveiende sannsynlighet for at smitten har kommet fra hesteavføringen, men understreker at det ikke kan sies med 100 prosents sikkerhet at Campylobacter, altså bakterien som har gjort folk syke, kommer fra hesteavføring.

To døde, mange syke

En 72 år gammel kvinne fra Askøy døde av blodforgiftning som trolig fulgte av campylobacterbakterier, og den foreløpige obduksjonsrapporten etter dødsfallet til en ettåring i Askøy viser at det kan ha sammenheng med en infeksjon som kan ha blitt forverret av campylobacter.

Over 2.000 askøyværinger har blitt syke av drikkevannet i kommunen etter at de første smittetilfellene dukket opp rundt 7. juni. Totalt 76 personer har blitt så dårlige at de måtte legges inn på sykehus, mange av disse barn.

Siden smitten ble oppdaget, har innbyggerne på øya utenfor Bergen måttet koke drikkevannet. Det er ennå uvisst når innbyggerne kan bruke vannet som vanlig.