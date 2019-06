Grått og varierende ferievær i hele landet

innenriks

– Det blir mye gråvær, skyer og nedbør de fleste steder i landet, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss til NTB om de neste dagene.

Det fine været som har varmet sommerhungrige nordmenn på Øst- og Sørlandet denne helgen, ser altså ut til å ta slutt når neste uke setter inn. Men mens temperaturene vil synke i Sør-Norge, kan de stige enkelte steder i Nord-Norge.

– Det er varmluft som trekker oppover mot Finnmark på tirsdag, mens resten av Nord-Norge får uendret vær. Det blir forholdsvis varmere nord i landet, sier Gislefoss.

Det er samtidig fare for regn- og snøbyger flere steder i Nord-Norge de neste dagene.

Lavere temperaturer

Østlandet kan vente seg perioder med sol neste uke, men det er ventet lavere temperaturer enn det har vært.

– Det er på Østlandet, i Telemark og Aust-Agder at det er mest sannsynlig at man vil få sol, men det er ikke sikkert at den titter fram i det hele tatt, sier Gislefoss.

På mandag kan det også bli torden over fjellet i Sør-Norge.

– Her vil det også kunne komme regn og regnbyger, sier han.

Vestlandet sør for Stad kan også vente seg regn og regnbyger neste uke. Det samme gjelder for Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Ved kysten kan det bli opp mot stiv kuling, sier Gislefoss.

Blir bedre

VG skriver at temperaturen i Oslo kan synke med hele 16 grader når kuldestøtet setter inn.

Meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo, som bearbeider langtidsvarsler for kraftbransjen, slår imidlertid fast at selv om neste uke starter kjølig, vil det bli bedre

– Det starter kjølig, men det er grunn til å tro at kuldeeffekten gir seg. Vi får neppe direkte varmt sommervær, men vi kan får en endring fra å ligge 4–5 grader under normalen til å ligge 1–3 grader under normalen, sier han til VG.

