Mann slått bevisstløs på Grønland i Oslo

innenriks

Det melder politiet i Oslo på Twitter klokka 4.34. Politiet var raskt på stedet etter melding fra folk som så at fornærmede ble slått ned, og fikk kontroll på de angivelige gjerningspersonene. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

– Fornærmede har blitt slått. Vi kjenner ikke til bakgrunnen for det, og det kan se ut til at det var uprovosert. Han var bevisstløs en kort periode, det var et skikkelig slag i ansiktet, så han ble tatt til legevakten for undersøkelse. De to gjerningsmennene er kjørt i arresten, og vi oppretter sak, sier operasjonsleder Sven Christian Lie ved Oslo politidistrikt til NTB.

(©NTB)