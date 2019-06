Seks skadd etter kollisjon med fire biler i Telemark

innenriks

To personer ble sittende fastklemt i bilene etter ulykken, men ble etter hvert frigjort. Politiet fikk melding om ulykken klokka 15.30 søndag ettermiddag.

En av de skadde er fraktet til Ullevål sykehus med luftambulanse, mens to andre ble fløyet ut av et Seaking-helikopter. De andre skadde er også tatt hånd om av helsevesenet.

To personer er lettere skadd, mens to har uavklarte skader.

Ulykken startet med at to biler frontkolliderte. Bak hver av disse bilene kom det to biler som krasjet inn i de andre.

– Det var to personer i den ene bilen som frontkolliderte, og tre i den andre. I de to andre bilene satt det kun fører. Dermed er sju personer involvert, sier oppdragsleder Ole Kamben i Øst politidistrikt til NTB.

En av de involverte er tilsynelatende uskadd. To av de skadde er menn i begynnelsen av 70-årene, mens en tredje er en mann i slutten av 40-årene.

– Veien er sperret og vil trolig forbli det en tid framover, opplyser politiet.

