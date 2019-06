Skadd kvinne i Tromsø bekreftet død

innenriks

Kvinnen ble funnet skadd og med blod i ansiktet ved 6.15-tiden søndag morgen, og hun ble fraktet til Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Det er iverksatt etterforskning for å bringe klarhet i dødsårsak og omstendigheter rundt dødsfallet.

Ikke mistanke om noe kriminelt

Operasjonsleder Roy Tore Meyer i Troms politidistrikt understreker at politiet behandler saken som en undersøkelsessak.

– Det er ikke noe som så langt tyder på at noe kriminelt har skjedd, sier Meyer til NTB.

Kvinnen ble funnet i veien ved krysset mellom Rådhusgata og Skolegata i Tromsø.

Vil komme i kontakt med vitner

Politiet etterlyser vitner som har vært i området, og ønsker å komme i kontakt med føreren av en hvit Toyota Rav 4, som kan ha kjørt forbi kvinnen i tidsrommet mellom klokka 6.05 og 6.16.

Politiet meldte først at det var mistanke om at kvinnen kunne ha blitt påkjørt, men operasjonslederen sier at de holder alle muligheter åpne.

– Innledningsvis var det teorien, men vi har ikke funnet holdepunkter for det, så vi holder alle muligheter åpne, sier Meyer.

