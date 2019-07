Strømprisene tilbake til normalen

innenriks

Det var vått og fuktig flere steder i landet i juni, med 50 prosent mer nedbør enn normalt. Det ble den åttende våteste junimåneden siden 1900, ifølge Meteorologisk institutt.

I juni lå den gjennomsnittlige strømprisen på 27,3 øre per kilowattime på kraftbørsen Nord Pool. Det er 15 øre lavere enn samme måned i fjor, og under snittet for juni måned de siste ti årene.

– I et land hvor 95 prosent av kraftproduksjonen vår kommer fra vannkraft, påvirkes strømprisene i stor grad av nedbøren. Trøsten med dårlig sommervær er med andre ord at vi får lavere strømpriser, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Pinseaften 8. juni lå strømprisen nede i 10 øre per kilowattime – det laveste som er blitt registrert på en enkeltdag så langt i 2019.

Fyllingsgraden i Norges vannmagasiner ligger nå på over 68 prosent – seks prosentpoeng over det som er normalt for denne tiden av året. Til sammenligning lå fyllingsgraden under normalen på denne tiden i fjor – og der ble den liggende gjennom hele høsten og vinteren.

– Gjennom en kald vinter med høyt strømforbruk, har vi fått god hjelp av strømkablene våre til Sverige, Danmark og Nederland. Det siste halvåret har vi importert mye mer strøm enn vi har eksportert. Vi kan takke samarbeidet med våre naboland for at strømprisene ikke ble enda høyere i vinter, sier Kroepelien.

(©NTB)