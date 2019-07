Bompengeopprør i Fellesforbundet

innenriks

Fellesforbundets avdelinger i Oslo/ Akershus, Fredrikstad, Sandnes og Drammen har alle sendt inn forslag til vedtak om at forbundet må gå mot bompenger under landsmøtet i oktober, skriver Klassekampen.

– Det er grenser for hvor mye man skal betale. Med både bomavgift, rushtidsavgift, da begynner det å slå ut usosialt, sier leder John Erik Molin i Fellesforbundets avdeling 6 i Drammen og omegn til avisa.

Forslaget som skal opp under landsmøtet, går på at dagens bompengemodell ikke bør videreføres, men forbundet vil ikke sette en absolutt stopper for bruken av bompenger i framtiden.

– Vi kan heller ta det ut over skatteseddelen, slik at alle kan betale etter evne og ikke skvise penger ut av folk ved bompengefinansiering, sier Molin.

– Dette påvirker våre medlemmer. Det er en god del som får økte kostnader til og fra jobb hver dag, Det går rett inn på lønns- og arbeidsforhold, sier avdelingsleder Vidar Schei i Fredrikstad. Østfold-byen får ny bomring til høsten.

(©NTB)