Ingen tekniske feil på småfly som styrtet i Svolvær

Leif Jarle Stamnes (79) fra Tromsø og nevøen Einar Halvorsen (63) fra Langhus mistet livet i flyulykken som skjedde like etter klokken 20.30 11. februar.

Havarikommisjonen konkluderer i sin rapport etter ulykken at flere forhold bidro til at ulykken skjedde. Det var uvanlig mørkt den aktuelle kvelden og nord for flyplassen var det få lys som kunne tjene som visuelle referanser. De to om bord var henholdsvis 79 og 63 år gamle og det er kjent til at evnen til å omstille seg til nattsyn og lysfølsomheten avtar med økende alder.

– Det er derfor sannsynlig at de to om bord mistet de visuelle referansene etter avgang og dermed mistet kontroll over flyet, skriver Havarikommisjonen i sin rapport.

Flygingen fra Svolvær til Tromsø var planlagt utført etter visuelle flygeregler (VFR) i mørke. Like etter avgang, i nordlig retning, begynte flyet å svinge til høyre. I svingen begynte flyet å tape høyde og traff sjøen med stor kraft rundt 360 meter fra lufthavnen.

